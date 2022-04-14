Директора школы оштрафовали за занятие бизнесом в Мангистау

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Директора одной из школ в Мунайлинском районе Мангистауской области оштрафовали за занятие предпринимательской деятельностью - глава образовательного учреждения выплатит 612 тысяч тенге.

Как сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного суда по административным правонарушениям Актау, с 31 августа 2021 года директор одной из общеобразовательных школ региона занималась предпринимательской деятельностью - она зарегистрировалась в управлении государственных доходов в качестве предпринимателя.

Ее привлекли к административной ответственности по статье 154 КоАП РК "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности".

Главу образовательного учреждения оштрафовали на 612 тыс. тенге, то есть 200 МРП.

Постановление суда от 12 апреля еще не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964936-direktora-shkoly-oshtrafovali-za-zanyatie-biznesom-v-mangistau/