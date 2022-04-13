Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы призвал жителей и гостей города воздержаться от походов в горы. В ближайшее время – в период с 14 по 18 апреля – здесь сохранится лавинная опасность, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, связана такая опасность с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров).

"В связи с вышеизложенным рекомендуем воздержаться от походов в горы!" – добавили в ДЧС города Алматы.

Вместе с этим, как сообщили в ДЧС, в пределах города 14 апреля днем ожидается гроза, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в среду днем в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы сошла лавина. Под снежной массой оказались 2 человека.

Сперва спасатели извлекли одного из пострадавших. После было обнаружено тело второго туриста. Оба они – граждане Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964923-zhiteley-i-gostey-almaty-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/