Пыльная буря началась в Мангистауской области (видео)

Иллюстративное фото: instagram.com/mangystau_tjd

В Мангистауской области ухудшилась погода и началась пыльная буря. Водителей просят быть крайне внимательными и без особой необходимости не выезжать на трассы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного департамента полиции.

"В связи с резкими погодными условиями и пыльными бурями Департамент полиции Мангистауской области просит вас быть предельно внимательными и осторожными при длительных поездках, а также не выезжать на трассу при отсутствии крайней необходимости!" – говорится в сообщении полицейских.

Жителям области напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, не превышая скорость.

Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Мангистауской области сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в регионе.

"13 апреля по Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с", – отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что при угрозе штормового ветра следует:

провести на балконах и в лоджиях ревизии;

все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату;

отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы.

"Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу", – добавили в департаменте по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964892-pylnaya-burya-nachalas-v-mangistauskoy-oblasti-video/