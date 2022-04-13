Террористам и педофилам хотят запретить въезд в Казахстан

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона в области миграции населения, согласно которому педофилам и лицам, причастным к экстремизму и терроризму, запрещается въезжать в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Газиз Кулахметов сообщил, что в проекте закона предусмотрены предложения, которые оптимизируют процедуры документирования населения и систематизируют моменты, не учтенные в действующих законодательных актах.

Он же представил основные положения законопроекта, которые касаются в основном иностранцев и беженцев.

"В соответствии с подпунктом 8 статьи 1 Закона "О миграции населения", иностранец или лицо без гражданства – это иммигрант, прибывший в РК для временного или постоянного проживания, поэтому необходимо предусмотреть возможность одностороннего прекращения трудового договора в связи с истечением срока действия документа или без гражданства, выданного иммигранту", – сообщил депутат.

Вносится изменение в целях унификации статьи 8 и 9 Закона "О беженцах", согласно которому лица, ищущие убежище по документу и беженцы в случае смены адреса на территории РК должны сняться с регистрации и перерегистрироваться в уполномоченном органе в течение пяти рабочих дней со дня вселения на новое место жительство.

Законопроектом дополнены Законы "О правовом положении" и "О миграции населения" некоторыми основаниями, по которым въезд для иностранных граждан в страну запрещен.

"Так, на основании сведений о причастности иностранных граждан и лиц к экстремизму, терроризму или организации, признанной в Казахстане экстремистской, либо террористической организацией, въезд иностранного гражданина в страну запрещен. И органами национальной безопасности предлагается также предоставить право не объяснять причины данного запрета.

В целях защиты детей от уголовных правонарушений в три закона вносятся следующие нормы: лицам, совершившим преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних пожизненно запретить въезд в Казахстан", – отметил Кулахметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964850-terroristam-i-pedofilam-hotyat-zapretit-vzezd-v-kazahstan/