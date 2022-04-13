Семипалатинскую зону ядерной безопасности создадут в Казахстане

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков в мажилисе рассказал, как будут укреплять физическую защиту объектов бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр представил в мажилисе проект закона "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности". Депутаты документ одобрили его в первом чтении.

Отмечается, что законопроект разработан в целях обеспечения надлежащего уровня радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему земель, усиления государственного контроля в вопросах использования земель бывшего СИЯП, реабилитации территории, развития научного потенциала страны, укрепления позиций Казахстана в вопросах мирного использования ядерной энергии.

Законопроект предусматривает создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности со специальным правовым режимом на территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению.

"В проекте республиканского бюджета 3,5 млрд тенге предусмотрены до 2027 года для Семипалатинской зоны ядерной безопасности - для того, чтобы укреплять физическую защиту этих объектов, проводить рекультивацию и возможный возврат (земель - прим. ред.), то есть не все земли сильно заражены. Их можно очистить и возвращать в народнохозяйственный оборот.

Да, действительно, было очень много объектов. Вначале я сказал, что более 456 ядерных испытаний - они были и наземные, и подземные различной силы, инфраструктура была большая", - пояснил Акчулаков.

Согласно проекту закона, будет определен оператор СЗЯБ. Он будет выполнять следующие функции:

обеспечивать ядерную и радиационную безопасности СЗЯБ и объектов инфраструктуры, находящихся на ней;

обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия на территории СЗЯБ в рамках национальных и международных обязательств Республики Казахстан;

предотвращать воздействие последствий ядерных испытаний путем реабилитации и снижения опасности радиоактивно-загрязненных земель;

создавать и обеспечивать функционирование систем физической защиты стратегических объектов СЗЯБ;

осуществлять научные исследования в сфере ядерных технологий и радиоэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964793-35-mlrd-tenge-napravyat-na-obespechenie-bezopasnosti-byvshego-semipalatinskogo-yadernogo-poligona/