"Это же караул": свалку у кладбища сняли на видео под Алматы
Свалка на кладбище в селе Отеген Батыр в Илийском районе Алматинской области возмутила местных жителей. Они призвали акимат обратить внимание на состояние кладбища.
Видеоролик, на кадрах которого запечатлена гора строительного мусора, веток и прочих отходов прямо у местного кладбища, появился в Instagram-паблике gres_big_family.
"Что за беспредел творится на ГРЭСовском мазаре? Если вы живых не уважаете, то хоть к усопшим проявите немного уважения. Все мы когда-нибудь окажемся на этом кладбище", - говорится в описании к видеоролику.
"Вот такая свалка творится у нас на кладбище. Ужас, это просто ужас! Куда смотрит акимат? Куда смотрят все органы? Это же караул!" - комментирует голос за кадром.
Сельский акимат прокомментировал видео.
"Ваше обращение принято. В ближайшее время начнем работы по очистке территории", - говорится в комментарии, оставленном официальным Instagram-аккаунтом акимата села Отеген Батыр.
Ранее сообщалось, что вандалы обворовали Кенсайское кладбище в Алматы - неизвестные унесли металлическое ограждение с нескольких захоронений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964739-eto-zhe-karaul-svalku-u-kladbischa-snyali-na-video-pod-almaty/