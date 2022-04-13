"Будут снимать 25% с зарплаты": на поборы пожаловались работники детсада в Алматинской области

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Воспитатели и нянечки детского сада в Алматинской области жалуются на поборы. По их словам, постоянные сборы денег начались с приходом новой заведующей - сотрудников заставляют выписывать газеты, платить за обеды и сдавать деньги на нужды учреждения, передает КТК.

Терпение педагогов лопнуло, когда начальница якобы стала собирать с персонала по 40 тысяч тенге на переаттестацию.

Журналистам работники детского сада рассказали, что часть своей и без того небольшой зарплаты вынуждены отдавать учреждению, в котором работают.

"Зарплата и без этого минимальная. Всего 70 тысяч. Ежемесячно по 5 тысяч требуют за питание. Потом подписку на газеты собирают: с нянь – по 5 тысяч, с воспитателей – по 8 тысяч. Потом на Наурыз деньги просили. Каждый раз по мелочи собирают.

Мы не видели свой трудовой договор. Даже не знаем, сколько на самом деле получаем", - рассказывает помощница воспитателя Гульнар Жунусова.

Чаша терпения переполнилась, уверяют сотрудники, когда с каждого потребовали по 40 тысяч тенге на государственную переаттестацию. А тем, кто отказался сдавать деньги, начальница якобы стала угрожать.

"Сказали, что будем проходить переаттестацию. Собрали со всех по 40 тысяч. А тем, кто не хотел сдавать, сказали: "Вы должны! Если не сдадите – не пройдете аттестацию". Потом подняли сумму на питание с полутора тысяч тенге до 5 тысяч. А после пришли и сказали, что с апреля будут снимать по 25% с зарплаты", - рассказала воспитатель Айгуль Шеризад.

Детский сад "Балдаурен" находится в поселке Боралдай. В дошкольном учреждении 26 воспитателей и 13 нянечек.

По словам сотрудников, поборы начались с приходом новой заведующей. Она же с обвинениями не согласна.

"С этого года мы ушли на самофинансирование по количеству детей. То есть, мы стали как частный детский сад. Если в частных садах здания небольшие, комуслуги небольшие, оплаты не такие большие, то у нас два больших здания, большой коллектив – 13 групп. Письма пишем в районные отделы образования, чтобы пересмотреть этот вопрос, что для государственных садов это неприемлемо", - объяснила заведующая детским садом Гульнара Айпергенова.

Ситуацию прокомментировали и в местном отделе образования. В ведомстве заявили, что проведут в дошкольном учреждении проверку, в том числе и всех трат и доходов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964737-budut-snimat-po-25-s-zarplaty-rabotniki-detsada-pozhalovalis-na-pobory-v-almatinskoy-oblasti/