Выехали на машине и не вернулись: четыре человека потерялись в степи в Атырауской области

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Поиски пропавших людей, которые выехали на машине и не вернулись, проводили сотрудники ДЧС в Макатском районе Атырауской области, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Сообщается, что четыре человека 11 апреля в 21:00 выехали из поселка Доссор Макатского района в сторону Кызылкогинского района на автомашине марки Toyota Land Cruiser Prado и не вернулись.

Сегодня утром, с 8:00, сотрудники ДЧС проводили поисковые работы.

Отыскать пропавших удалось в 16:00 на участке Жанакудык.

Как отметили спасатели, застрявшая в грязи машина отбуксирована на участок с твердым покрытием.

Спасенные не нуждались в медпомощи, добавили в ведомстве.

Напомним, что похожий случай произошел на днях в Кызылкогинском районе. Там в грязи застряла машина марки "Нива". Спасатели помогли семье с ребенком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964726-vyehali-na-mashine-i-ne-vernulis-chetyre-cheloveka-poteryalis-v-stepi-v-atyrauskoy-oblasti/