Павлодарец пожаловался в полицию на женщину в красном пальто

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Модную нарушительницу в красном пальто задержали правоохранители в Павлодаре. 10 апреля сразу три вызова с промежутком в 5 минут поступили к стражам порядка. Об этом сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

"Женщина в красном пальто, покурив сигарету, выбросила окурок на тротуар", - сообщил горожанин, гулявший по улице Торайгырова.

На место был направлен ближайший автопатруль. Полицейские сразу заметили ту самую даму в яркой одежде. В отношении нее был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Также в Павлодаре произошли еще два похожих случая. Старшая по дому, расположенному на улице Баян батыра, рассказала стражам порядка, что сосед курит в подъезде. От этого запах сигарет распространяется по квартирам.

А владелец автомобиля Volkswagen повздорил с прохожей, которая плюнула на стекло его машины. Такое поведение мужчина посчитал неприемлемым.

По обоим фактам правоохранители привлекли нарушителей к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964668-pavlodarets-pozhalovalsya-v-politsiyu-na-zhenschinu-v-krasnom-palto/