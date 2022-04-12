От 257 тыс. до 1,5 млн тенге: сколько зарабатывают ученые в Казахстане

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Казахстанским ученым повысили зарплаты – если раньше их средняя заработная плата составляла 152 тысячи тенге, то сейчас она выросла до 257 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В ведомстве пояснили, что раньше зарплаты зависели от результатов конкурсов, однако после принятия поправок в законодательство зарплаты ведущих ученых – это порядка 1200 человек – были включены в базовое финансирование. На сегодня ученые в Казахстане зарабатывают от 257 тыс. до 1,5 млн тенге.

При этом общая сумма дополнительного авторского вознаграждения ученых, по информации министерства, составила 338 млн тенге, а доход от продаж инновационных проектов составил 16,3 млрд тенге.

В МОН добавили, что в прошлом году ведомство провело конкурс "Лучший научный сотрудник", по итогам которого 50 победителей получили по 6 млн тенге.

Выросли и стипендии докторантов: если в 2019 году они получали по 82 тыс. тенге, то сегодня эта сумма составляет 195 тыс. тенге.

Отмечается, что объем экспорта научных разработок казахстанских ученых превысил 346 млн тенге. Проекты казахстанцев пользуются спросом не только в Казахстане, но и выходят на рынок Китая, России, Турции, Чехии и других государств, подчеркивают в ведомстве.

За последние два года число молодых ученых в стране выросло на тысячу человек. Если в 2018 году их количество составляло около 8 тыс. человек, то в 2021 году в сфере науки трудились уже 9,2 тыс. молодых работников.

По данным МОН, всего в Казахстане действует 396 научных организаций, в них работает почти 22,7 тыс. человек. 54% из них – женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964633-ot-257-tys-do-15-mln-tenge-skolko-zarabatyvayut-uchenye-v-kazahstane/