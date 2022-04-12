Родилась слабой и с одышкой: девочке из ВКО требуется лечение в Южной Корее

Айсана Толеубек. Фото: из личного архива

Айсана Толеубек из Усть-Каменогорска родилась очень слабой, у нее была одышка, она плохо прибавляла в весе. Родители стали обследовать ребенка, а врачи поставили ей сразу два диагноза. Позже обнаружилось, что девочка к тому же не может ползать и сидеть. Сейчас родители намерены отвезти дочь на лечение в Южную Корею, но на это нужна большая сумма денег, передает NUR.KZ.

"В 2020 году в нашей семье родилась младшая дочь Айсана. Беременность протекала хорошо. Скрининги УЗИ ничего не показывали. Айсана родилась 8 марта, она была очень слабой, у нее была одышка, дочь не прибавляла в весе, и мы начали ходить по больницам.

В четыре месяца Айсане поставили диагноз дилатационная кардиомиопатия левого желудочка (состояние, при котором способность сердца качать кровь снижается из-за увеличения и ослабления левого желудочка, главной насосной камеры сердца. Зачастую это не позволяет сердцу наполниться кровью как следует - прим.ред.), синдром Вольфа-Паркинсона (состояние, при котором возникают эпизоды учащенного сердцебиения из-за наличия дополнительного электрического пути в сердце - прим.ред.). С тех пор мы получаем интенсивное лечение в центре кардиохирургии в Нур-Султане", - рассказывает мама девочки Меруерт Касымгалиева.

Айсана в свои два года не сидит и не ползает. Невропатологи утверждают, что у девочки не ДЦП, хотя предварительный диагноз выставлен именно такой, отмечает Меруерт.

"Муж - единственный кормилец в нашей семье, так как я не могу выйти на работу. Все, что он зарабатывает, мы уже два года тратим на лечение и занятия ребенка со специалистами. Я буду бороться за жизнь и за здоровье своего ребенка всеми силами и до конца. Мы получаем массаж и лечебную физкультуру, но ничего не меняется", - говорит мама.

Она уверена - главное, не терять веру и непрерывно заниматься. Сейчас семья планирует повезти дочь на лечение в клинику "Седжон" в Южной Корее.

"Единственная мечта и цель нашей семьи на протяжении уже двух лет — помочь Айсане встать на ноги. До этого мы никогда не обращались за помощью, делали все своими силами. Но на данный момент общая сумма клиники составляет 40 млн тенге, плюс перелеты и проживание.

С помощью неравнодушных людей нам удалось собрать 15 000 000, остаток к сбору - 25 000 000 тенге. Для обычной семьи, которая живет на одну зарплату, эта сумма большая. Поэтому я очень прошу всех неравнодушных людей, у которых есть возможность, помочь Айсане встать на ноги. Наша семья будет благодарна любой помощи", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 4971 5369 8778

Halyk: 4405 6397 9194 0628

Тел.: +7 776 444 42 18 Меруерт К.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964574-rodilas-slaboy-i-s-odyshkoy-devochke-iz-vko-trebuetsya-lechenie-v-yuzhnoy-koree/