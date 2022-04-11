Посетитель ударил работника салона красоты в Нур-Султане

Кадр из видео очевидца: facebook.com/sholpan.smailova

В социальных сетях распространили видео, на кадрах которого мужчина ударил сотрудника салона красоты в Нур-Султане. Все это произошло на глазах у ребенка и других работников заведения. Столичные полицейские сообщили, что нарушитель был наказан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Инцидент произошел накануне в салоне красоты на улице Кенесары. Видео опубликовал один из пользователей Fаcebook.

На кадрах видно, как посетитель наносит удар по лицу сотруднику салона. Другие работники пытаются успокоить мужчину.

В пресс-службе ДП Нур-Султана по данному факту сообщили, что в полицию поступило заявление от жителя столицы о принятии мер в отношении мужчины, который ударил его.

22-летний потерпевший рассказал, что клиент попросил подстричь сына по времени раньше записи. Персонал заведения объяснил ему, что им необходимо провести уборку. После мужчина начал оскорблять работников и нанес телесные повреждения заявителю, пояснили в пресс-службе.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также стало известно, что в отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". Дело рассмотрели в суде.

Решением Специализированного межрайонного административного суда виновного обязали выплатить административный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964522-posetitel-udaril-rabotnika-salona-krasoty-v-nur-sultane/