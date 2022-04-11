Потепление до 32 градусов ожидается в Казахстане

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В середине недели с 12 по 14 апреля в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки. Тем не менее, синоптики прогнозируют потепление температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Отмечается, что на большей части республики, ожидается неустойчивый характер погоды. Во многих регионах пройдут осадки, а в южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром.

Только лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков, отмечают метеорологи.

Также по стране могут наблюдаться туманы, а на западе и юге Казахстана возможны пыльные бури.

В целом, температура воздуха в Казахстане станет теплее:

днем на западе страны температура будет колебаться от +10…+18 до +18…+26 градусов;

температура будет колебаться от до градусов; в северных, восточных и центральных регионах ожидается потепление до +15…+26 градусов;

регионах ожидается потепление до градусов; в южной половине республики столбики термометров поднимутся до +22…+32 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964444-poteplenie-do-32-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/