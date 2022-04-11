Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане

Иллюстративное фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане возобновили работу дежурные ЦОНы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Сообщается, что с 6 апреля одно из отделений ЦОНов в каждом областном центре будет работать с 09:00 до 20:00.

Остальные отделения продолжат работу по стандартному графику - в будние дни с 09:00 до 18:00.

Госкорпорация также опубликовала список и адреса дежурных ЦОНов в каждом областном центре.

Список и адреса дежурных ЦОНов : госкорпорация "Правительство для граждан"

Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание МВК по нераспространению COVID-19, на котором были приняты решения по снятию ряда ограничений в связи со стабилизацией эпидситуации в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964404-dezhurnye-tsony-vozobnovili-rabotu-v-kazahstane/