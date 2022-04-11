Поисковая собака помогла найти заблудившихся в горах Алматы туристов (фото)

Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Мужчина и женщина заблудились в ущелье Ким-Асар в горах Алматы в минувшие выходные. На их поиски выдвинулись спасатели, а первыми заблудившихся обнаружила поисковая собака по кличке Эра, сообщается на официальной Instagram-странице РОСО МЧС РК.

Вызов о заблудившихся в горах туристах поступил в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда вчера, 10 апреля, поздно вечером – в ущелье Ким-Асар потерялись мужчина и женщина.

Оперативная группа спасателей вместе с кинологическим расчетом выдвинулись в горы на поиски туристов. В это время восстановилась мобильная связь с заявителями и была установлена точная геолакация.

"Во время следования группы поисковая собака Эра первой услышала голоса людей, побежала вперед и обозначила лаем, где находятся пострадавшие", – рассказали в РОСО.

Оказалось, что туристы ушли в сторону Бутаковского ущелья. В этой местности было много снега, не было освещения, а из-за неправильной экипировки они промокли и замерзли.

Отмечается, что на собаке был специальный светящийся ошейник, поэтому туристы ее не испугались, поняли, что к ним на помощь идут спасатели.

Сотрудники РОСО дали пострадавшим теплую одежду и благополучно доставили их до безопасного места в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964391-poiskovaya-sobaka-pomogla-nayti-zabludivshihsya-v-gorah-almaty-turistov-foto/