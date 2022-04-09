Досаев вышел на субботник вместе с алматинцами (фото)

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 60 тысяч человек. В их числе был и аким города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского акимата.

На прошедшем субботнике в Алматы были приведены в порядок дворы, парки и скверы, а также берега городских водоемов. Участники мероприятия провели работы по облагораживанию городского вида – были покрашены турникеты, опоры, скамейки и урны.

Вместе с алматинцами на уборку города вышел и аким Ерболат Досаев. Всего же, по данным ведомства, в субботнике приняли участие более 60 тысяч алматинцев.

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе мероприятия в городе провели и экологическую акцию, которая заключалась в массовой посадке деревьев. Растения были высажены на территории сакских курганов, в сосновом бору Алатауского района, на берегу озера Сайран и реки Каргалы.

Всего высажено более 5 тысяч деревьев, сообщили в акимате Алматы.

Жители города собрали почти 11 тысяч кубических метров мусора. Для его вывоза было привлечено 502 единицы специальной техники коммунальных служб и предприятий города.

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Общегородской субботник в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964281-dosaev-vyshel-na-subbotnik-vmeste-s-almatintsami-foto/