Коммунальщики перекрыли дорогу в Актау и потребовали повышения зарплат (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

Несколько десятков сотрудников ТОО "West Recycling Company" перекрыли дорогу возле площади Ынтымак в Актау. Они потребовали повышения зарплат. Ситуацию разъяснили в акимате Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Организация "West Recycling Company" занимается вывозом мусора и уборкой Актау. Сегодня ее работники перекрыли центральную улицу.

По информации акимата Мангистауской области, люди обратились с просьбой повысить зарплаты.

"Заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров вышел к ним. Провел разъяснительную работу о том, что их действия незаконны и нарушают общественный порядок. После чего все зашли в акимат, где сейчас обсуждается ситуация. В данный момент дорога открыта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце марта прокурор Мангистауской области Ерлан Абаев обратился к жителям региона и попросил воздержаться от участия в незаконных забастовках. Он объяснил, что существует установленный порядок, который необходимо соблюдать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964231-kommunalschiki-perekryli-dorogu-v-aktau-i-potrebovali-povysheniya-zarplat-video/