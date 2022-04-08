"Давай, до свидания!": мужчина снял на видео обматеривших его полицейских в Шымкенте

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_nursultan_official

В социальных сетях недавно появилось видео, снятое жителем Шымкента. Во время разговора слышно, что стражи порядка выражаются в его адрес нецензурными словами. Ролик прокомментировали в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, судя по всему, снял водитель автомобиля. После чего опубликовал его в соцсетях. На кадрах видно двоих полицейских, с которыми ведется беседа. Они, заметив камеру, отреагировали нецензурной бранью в адрес мужчины.

"Давай, до свидания!" - заявил один из стражей порядка.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Шымкента. Выяснилось, что снято оно было еще в октябре прошлого года.

"Факт, снятый на видео, произошел 29 октября 2021 года. В отношении сотрудников полка патрульной полиции проведена служебная проверка, по результатам которой каждому объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964131-davay-do-svidaniya-muzhchina-snyal-na-video-obmaterivshih-ego-politseyskih-v-shymkente/