Ка будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы (фото)

Проект нового терминала аэропорта Алматы. Фото: пресс-служба международного аэропорта Алматы

Международный аэропорт Алматы показал, как будет выглядеть новый терминал авиагавани - его проект был представлен вчера на брифинге с участием руководства авиагавани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Алматы.

Сообщается, что на брифинге обсуждались вопросы системы безопасности аэропорта южной столицы, вопросы строительства нового терминала и финансирования и затрат на это строительство.

Президент аэропорта Алп Ер Тунга Ерсой отметил необходимость сохранения исторического здания VIP-терминала. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Проект нового терминала аэропорта Алматы. Фото: пресс-служба международного аэропорта Алматы

Отмечается, что в действующее здание терминала и на развитие инфраструктур аэропорта уже инвестировано 5 млн долларов. Еще более 1 млн долларов потратят на систему безопасности авиагавани.

Проект нового терминала аэропорта Алматы. Фото: пресс-служба международного аэропорта Алматы

Строительные работы в алматинском аэропорту уже ведутся - они стартовали в этом году. На время строительства аэропорт не будет приостанавливать работу.

Проект нового терминала аэропорта Алматы. Фото: пресс-служба международного аэропорта Алматы

В проект по новому терминалу компания TAV Airports Holding инвестирует более 200 млн долларов. Планируется, что его строительство завершится летом 2024 года.

Проект нового терминала аэропорта Алматы. Фото: пресс-служба международного аэропорта Алматы

Напомним, в 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов. Тогда же сообщалось, что будет построен новый терминал авиагавани.

Позже стало известно, что финансировать строительство нового аэропорта будут Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК), а потратить на эти цели планируется 200 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964069-ka-budet-vyglyadet-novyy-terminal-aeroporta-almaty-foto/