Более 20 деревьев вырубили в саду Медеуского района Алматы

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В Алматы вырубили 21 яблоневое дерево. Вырубку в Медеуском районе по улице Обсерваторская обнаружили во время мониторинга социальных сетей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сотрудники управления зеленой экономики города Алматы совместно с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой оперативно выехали на место.

В ходе выезда соответствующих представителей был выявлен и подтвержден факт вырубки 21 деревьев.

В связи с этим отделом дознания Медеуского района было возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников”. Был выявлен ущерб в размере 500 МРП. Для принятия соответствующих мер в Департамент полиции города Алматы было направлено письмо.

Как отметили в акимате, по правилам защиты зеленых насаждений, при полном признании вины по данному делу предусматривается компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964004-bolee-20-derevev-vyrubili-v-sadu-medeuskogo-rayona-almaty/