Детей с особыми потребностями избивали в детсаду Нур-Султана

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Видео из столичного детского сада вызвало возмущение казахстанцев – на его кадрах видно, как работники учреждения бьют детей. Шокированные родители обратились в полицию. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и науки, передает КТК.

На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, можно увидеть, как сотрудники частного детского сада грубо хватают плачущего ребенка, раздают подзатыльники и даже пинки. Одного малыша дергают и бьют из-за того, что он не хочет одеваться.

По данным телеканала, детский сад, в котором были сняты шокирующие кадры, является инклюзивным – здесь занимаются дети-аутисты, малыши с задержкой развития или речи.

Месяц обучения в таком саду стоит 130 тысяч тенге, а с дополнительными занятиями выходит и вовсе больше 200 тысяч тенге.

Родители малышей, увидев видеоролик, пришли в ужас. Многие решили забрать документы и перевестись в другое учреждение.

"Мы забираем документы сейчас. Как водить ребенка? Нет, не будем. По крайней мере, когда мы заводили детей, все было нормально. А что уже в дальнейшем происходило, никто не знает";

"Во-первых, дети не могут разговаривать здесь в большинстве случаев. Не могли даже сообщить об этом нам. Ребенок приходил с ушибами, с синяками домой. Руководство и воспитатели сообщали, что дети между собой сами играют", – рассказывают родительницы детей, занимавшихся в этом детсаду.

Многие из них уже обратились в полицию. Между тем воспитатели и няня, по всей видимости, продолжают работать с детьми. По крайней мере, информации о том, что их уволили или отстранили, журналисты не нашли.

Комментировать ситуацию в самом детском саду отказались.

В Минобразования сообщили, что уже обратились в прокуратуру и полицию. В МОН заявили также, что садик частный, поэтому проверить его не могли из-за моратория.

Кроме того, в министерстве уверяют, что владелец детсада даже не уведомил профильный орган об открытии. Поэтому о его существовании ни в акимате, ни тем более в министерстве попросту не знали.

"Это же частный детский сад, относится к субъектам малого и среднего бизнеса, поэтому обязательно должны предоставить уведомление об открытии данной организации. Но, так как здесь администрация детского сада проигнорировала... получается, административные уже штрафы, наказания соответственно будут.

Всего садик посещало 60 детей. После инцидента их количество явно уменьшится", – сообщила представитель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Майра Мелдебекова.

Источник: КТК

В Департаменте полиции Нур-Султана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту ведется расследование.

"По данному факту Управлением полиции района Байконур начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963863-detey-s-osobymi-potrebnostyami-izbivali-v-detsadu-nur-sultana/