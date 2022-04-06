Аэропорт Алматы усилил меры безопасности из-за случая с голым мужчиной

Голый мужчина в аэропорту Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

Администрация Международного аэропорта Алматы усилила меры безопасности в связи с проникновением на территорию обнаженного мужчины, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно стандартной мировой практике, соответствующими службами Международного аэропорта Алматы были организованы дополнительные меры безопасности", — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля на территорию аэропорта Алматы проник неизвестный. Абсолютно голый мужчина, разгуливающий по аэродрому, попал на видео, тут же разлетевшееся в соцсетях.

Позже инцидент прокомментировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963779-aeroport-almaty-usilil-mery-bezopasnosti-iz-za-sluchaya-s-golym-muzhchinoy/