Казахстанский полицейский 4 года хранил найденную цепочку, чтобы вернуть ее владельцу

Фото: ДП Акмолинской области

Полицейский 4 года хранил найденную цепочку, чтобы вернуть ее законному владельцу. Выяснилось, что по своей неосторожности потерял свое ювелирное изделие 49-летний россиянин. Подробностями этой истории поделились в ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам россиянина Валерия Валерьевича, в июне 2018 года он приехал навестить своих родных, проживающих в Казахстане.

"При выезде у меня произошла неприятность. Мне пришлось сойти с поезда в Акколе Акмолинской области, где я находился около двух дней, а затем продолжил путь в Тюменскую область. На границе я обнаружил, что по своей неосторожности утерял цепочку и крест, изготовленные из серебра и золота", - рассказал иностранец.

Оказалось, что мужчина не успевал выехать через границу. Временную регистрацию ему продлевал работавший на тот момент инспектором группы миграционной службы ОП Аккольского района Евгений Макагон.

Позже, связавшись с мужчиной, чтобы узнать, благополучно ли тот добрался до границы, правоохранитель узнал, что россиянин потерял вещи, представляющие для него особую ценность.

Страж порядка нашел цепочку, но связь с ее владельцем была утеряна из-за смены телефона.

На протяжении 4 лет капитан полиции хранил цепочку и не терял надежды связаться с мужчиной. В социальных сетях он нашел новый номер Валерия Валерьевича, а в марте этого года по почте отправил ему утерянные вещи.

Россиянин выразил благодарность офицеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963698-kazahstanskiy-politseyskiy-4-goda-hranil-naydennuyu-tsepochku-chtoby-vernut-ee-vladeltsu/