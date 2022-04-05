Весна в Алматы: пользователи Сети поделились снимками цветущего города

Весна в Алматы. Фото : instagram.com/mfgusev

В Алматы уже зацвели цветы и вот-вот распустятся почки на деревьях. Алматинцы радуются приходу долгожданной весны и делятся кадрами весеннего города в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Город Алматы преобразился с приходом весны. На деревьях скоро появятся первые листья, а молодая трава радует глаз свежей зеленью.

В социальных сетях многие алматинцы начали делиться фотографиями цветущего города. Среди снимков встречаются и распустившиеся цветы, и цветущие плодовые деревья.

"Наконец-то весна", "Весна в городе", "Красота", "Пусть весна будет красивой!", "Пробуждение", – так подписывают свои публикации жители и гости Алматы.

"Абрикос зацвел, а значит уже точно весна!", – так прокомментировала свое видео одна из пользователей Instagram.

"Вокруг так много чудес и красоты. Не забывайте замедляться. Смотрите по сторонам. Ощущайте каждый момент и тогда время не будет так мчаться", – такой мыслью поделились вместе с еще одной весенней публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963558-vesna-v-almaty-polzovateli-seti-podelilis-snimkami-tsvetuschego-goroda/