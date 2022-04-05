Ходил в магазине раздетым до пояса и кричал: пранкера арестовали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Молодого человека арестовали в Алматы за устроенный в магазине пранк. Парень ходил по магазину в полураздетом виде и выкрикивал призывы пить лимонад, за что и получил 15 суток ареста, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы, материал поступил по факту мелкого хулиганства (статья 434 часть 2 КоАП).

"Судом установлено, что гражданин К., являясь так называемым пранкером, в целях увеличения числа своих подписчиков, снимал видео в торговом зале магазина.

Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, явно-демонстративно нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, этикета, раздетым до пояса ходил, требуя криком пить "буратино".

Тем самым вызвал гнев и недовольство общества, проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц", - сообщили в СМАС Алматы.

Отмечается, что К. признал вину в совершенном правонарушении и раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание обстоятельства по делу и назначил максимальное административное взыскание по этой статье - 15 суток ареста.

Постановление суда не вступило в силу, говорят в СМАС.

Напомним, ранее сообщалось об аресте другого пранкера - он, заметив в автобусе сидящего молодого человека, взял его за капюшон и силой вывел его на стоячее место, чтобы на сиденье села женщина. За проступок парень так же получил 15 суток ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963550-hodil-v-magazine-razdetym-do-poyasa-i-krichal-prankera-arestovali-v-almaty/