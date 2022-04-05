Два микрорайона Алматы временно отключат от горячей воды

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В Бостандыкском районе Алматы завтра, 6 апреля, ряд зданий на несколько часов отключат от горячей воды из-за проведения ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Сообщается, что подача горячей воды в жилые дома и другие здания в микрорайонах Алмагуль и Казахфильм будет временно приостановлена в среду, 6 апреля, с 9:00 до 17:00.

"Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на Южной районной котельной.

Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - пояснили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963517-dva-mikrorayona-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-goryachey-vody/