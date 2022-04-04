"Медицинское сообщество Казахстана потрясено": Ажар Гиният об убийстве врача в Алматы
Глава министерства здравоохранения Ажар Гиният на своей странице в Facebook высказалась об убийстве известного в Алматы врача Юрия Шумкова, а также выразила соболезнования семье погибшего.
"Медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы.
Лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы.
Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях.
Отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов.
Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына", - написала министр здравоохранения.
Гиният выразила уверенность в объективном расследовании преступления.
"Каждый такой инцидент показывает насколько сегодня важно выстроить надежную защиту прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов, принять правовые нормы, гарантирующие безопасную деятельность медицинских работников без страха за свою жизнь и здоровье", - отметила Ажар Гиният.
По ее словам, министерство здравоохранения уже разработало законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламента.
Напомним, сегодня утром в Бостандыкском районе Алматы было совершено убийство. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Стражи порядка задержали предполагаемого убийцу на территории Алатауского района.
Как выяснилось, убитым оказался известный в городе врач-гастроэнтеролог. Мужчине было 47 лет.
Сегодня же полиция Алматы распространила видео с места преступления и задержанием предполагаемого убийцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963451-meditsinskoe-soobschestvo-kazahstana-potryaseno-azhar-giniyat-ob-ubiystve-vracha-v-almaty/