"Медицинское сообщество Казахстана потрясено": Ажар Гиният об убийстве врача в Алматы

Юрий Шумков. Фото: Giniyat Azhar/facebook

Глава министерства здравоохранения Ажар Гиният на своей странице в высказалась об убийстве известного в Алматы врача Юрия Шумкова, а также выразила соболезнования семье погибшего.

"Медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы.

Лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы.

Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях.

Отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов.

Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына", - написала министр здравоохранения.

Гиният выразила уверенность в объективном расследовании преступления.

"Каждый такой инцидент показывает насколько сегодня важно выстроить надежную защиту прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов, принять правовые нормы, гарантирующие безопасную деятельность медицинских работников без страха за свою жизнь и здоровье", - отметила Ажар Гиният.

По ее словам, министерство здравоохранения уже разработало законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламента.

Напомним, сегодня утром в Бостандыкском районе Алматы было совершено убийство. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Стражи порядка задержали предполагаемого убийцу на территории Алатауского района.

Как выяснилось, убитым оказался известный в городе врач-гастроэнтеролог. Мужчине было 47 лет.

Сегодня же полиция Алматы распространила видео с места преступления и задержанием предполагаемого убийцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963451-meditsinskoe-soobschestvo-kazahstana-potryaseno-azhar-giniyat-ob-ubiystve-vracha-v-almaty/