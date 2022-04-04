Без оценок и домашних заданий: как в Казахстане пройдет летняя школа, рассказали в МОН

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В Министерстве образования и науки РК рассказали, как в Казахстане будет организована работа летней школы в этом году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Казахстанцы оставили на официальной странице МОН РК в TikTok вопросы, касающиеся работы летней школы. Ответила на них председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Она напомнила, что учебный год традиционно завершится 25 мая. Соответствующий приказ уже подписан министром образования и науки РК.

После этого ученики 9 и 11 классов начнут сдавать экзамены. А для учащихся оставшихся классов будет организована летняя школа, которая продлится до 17 июня.

"Летняя школа – это прекрасная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Мы же знаем, что пандемия не лучшим образом отразилась на учебе, и у школьников были потери в знаниях. В некоторых странах для того, чтобы решить эту проблему, продлевают учебный год. Мы не стали продлевать учебный год, а организовали летнюю школу", – рассказала Каримова.

Она рекомендует школьникам воспользоваться возможностью посетить летнюю школу и углубить свои знания в этот период.

Летняя школа, как пояснила глава комитета, не будет проходить в формате привычных занятий. Вместо этого для удобства детей будет организован гибкий график учебы по основным дисциплинам. Некоторые занятия будут проводиться в виде походов в музеи и на экскурсии.

Подчеркивается, что учеба в летней школе не будет оцениваться. Кроме того, не будет домашних заданий.

В ведомстве пояснили, что летняя школа будет организована для всех детей. Однако, если будут возникать непредвиденные обстоятельства, то окончательное решение по летней школе принимают сами родители и школьники.

"Понимаю вопросы некоторых родителей – собирать ребенка в школу, отвозить, забирать, все заботы, связанные с этим.

Но здесь надо думать об интересах ребенка и его будущем. Поэтому, несмотря на то, что окончательное решение за родителями, мы еще раз настоятельно рекомендуем посещать летнюю школу, поскольку это нужно прежде всего детям", – добавила Каримова.

О том, что в этом году планируется запуск летней школы, в МОН РК сообщили на прошлой неделе.

Тогда же глава МОН РК в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение сократить каникулы школьникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963407-kak-organizuyut-rabotu-letnih-shkol-v-kazahstane-rasskazali-v-mon/