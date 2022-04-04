Пропавшего больше двух недель назад 21-летнего парня ищут в Костанайской области

Мейирбек Жарылгасынов. Фото: ДП Костанайской области

21-летний житель Костаная Мейирбек Жарылгасынов ушел из дома 20 марта и пропал. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его мать. Стражи порядка проводят розыскные мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 21-летний Мейирбек Жарылгасынов ушел из дома в Костанае 20 марта. До настоящего времени его местонахождение установить не удалось.

В городскую полицию обратилась мать пропавшего парня.

Приметы молодого человека: рост - 156 см, спортивного телосложения, волосы черного цвета, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, синюю вязаную шапку, на ногах - черные ботинки.

На поиски пропавшего ориентирован личный состав департамента полиции Костанайской области, к этой работе также подключились волонтеры.

При наличии информации о Мейирбеке Жарылгасынове стражи порядка просят звонить по телефонам: 102, 8 747 655 21 63.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963369-propavshego-bolshe-dvuh-nedel-nazad-21-letnego-parnya-ischut-v-kostanayskoy-oblasti/