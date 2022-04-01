Разгуливающий по улице парень с "винтовкой" напугал жителей Семея

Фото: ДП ВКО

29 марта в полицию Семея поступило сообщение о том, что в районе торгового дома 342 квартала расхаживает парень с винтовкой. На место направились правоохранители и задержали молодого человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Стражи порядка остановили 17-летнего горожанина, который нес в руках винтовку с оптическим прицелом.

В ходе разбирательства юноша рассказал, что купил игрушечное оружие в том же районе, где был задержан. Деньги ему подарили родители в честь дня рождения, который он отпраздновал двумя днями ранее.

Сотрудниками группы ювенальной полиции в присутствии законных представителей была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетним.

Игрушечную винтовку вернули имениннику.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Усть-Каменогорска избила своего гражданского мужа. Женщина нанесла супругу удары по голове кулаком. В отношении нее вынесено защитное предписание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963128-razgulivayuschiy-po-ulitse-paren-s-vintovkoy-napugal-zhiteley-semeya/