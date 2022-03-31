Пьяная женщина устроила дебош в детской больнице Кокшетау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: предоставлено главврачом больницы

Пьяная женщина устроила дебош в детской больнице Кокшетау. Она напала на медиков, за что была арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда. Ситуацию также прокомментировал главный врач медицинского учреждения, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главного врача многопрофильной областной детской больницы Серикжана Сабыралиева, из Сандыктауского детского дома в неврологическое отделение доставили 10-летнего мальчика. В тот же день в медучреждение пришла жительница Кокшетау, мама ребенка.

"Она хотела забрать сына, но мы знали, что она лишена родительских прав из-за проблем с алкоголем, поэтому она получила отказ. После беседы с врачами женщина ушла, но 9 марта вернулась", - рассказывает главврач больницы.

Серикжан Сабыралиев отметил, что 32-летняя мать находилась в нетрезвом состоянии. Ее не пускали на третий этаж, но она все же туда пробралась и устроила скандал.

"Вела себя агрессивно, выражалась нецензурно, оскорбляла сотрудников, пускала в ход руки. Одна из медсестер получила удар по лицу. Все происходило на глазах персонала и детей. Несколько человек не могли ее успокоить, пришлось вызвать полицию, которая составила протокол и забрала ее", - поясняет руководитель.

Он добавил, что ребенок уже выписан, но получил психологическую травму из-за поступка матери.

В пресс-службе Акмолинского областного суда сообщили, что 16 марта 32-летняя жительница Кокшетау за мелкое хулиганство получила 10 суток административного ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962965-pyanaya-zhenschina-ustroila-debosh-v-detskoy-bolnitse-kokshetau-video/