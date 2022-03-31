"Вызывали участковых": актаусцы возмутились вывешиванием во дворах трусов и бюстгальтеров для сушки

Кадр из видео: КТК

Предметом бурных обсуждений стали особенности сушки белья в Актау. Очевидцы сняли на видео, как жители многоэтажки вывесили на всеобщее обозрение свое нижнее белье. Некоторые возмутились таким поведением, передает КТК.

Представитель управляющей компании Есен Аманжол заявил, что с жильцами постоянно проводится разъяснительная работа. По его словам, доходило до того, что приходилось вызывать стражей порядка.

"Я понимаю, если бы это была какая-то там одежда, верхняя одежда, кофточки. Но доходит до того, что и трусы, и бюстгальтеры – как бы это вывешивают. Неоднократно нами проводились разъяснительные работы с жильцами. Вызывали и жилищную инспекцию, вызывали и участковых по этому поводу. Я не знаю... И объявление выставляли", - прокомментировал он данную ситуацию.

По информации издания, бельевые веревки вешают прямо во дворах. По словам корреспондентов, в других городах так не делают.

Тем не менее, местные власти не смогли найти ни одной административной статьи о запрете вывешивания нижнего белья.

"В городских правилах благоустройства данный вопрос не поднимается. То есть в законе не прописано: можно или нельзя. Только по разрешению управляющей компании, которая обслуживает жилой дом. Если вывешенное белье портит архитектурный облик, то по заявлению всех остальных жильцов человек должен убрать вещи", - заявила главный специалист Актауской городской жилинспекции Мухамедриза Жусип.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962869-vyzyvali-uchastkovyh-aktaustsy-vozmutilis-vyveshivaniem-vo-dvorah-trusov-i-byustgalterov-dlya-sushki/