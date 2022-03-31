Свыше 40 тыс. человек остались без света в Акмолинской области из-за непогоды

Иллюстративное фото: Alpgiray Kelem/ Getty Images

О масштабах разрушений от ураганного ветра в Акмолинской области рассказал начальник департамента по ЧС региона Нурлан Атыгаев, передает МИА "Казинформ".

По его словам, из-за непогоды произошли срывы кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске. Материальный ущерб устанавливается.

Из-за сильного шквального ветра произошло отключение электроснабжения в 87 населенных пунктах, в результате чего без электроснабжения остались 40 088 абонентов, отметил начальник ДЧС региона.

Атыгаев призвал жителей Акмолинской области быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды. Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Как пишет Sputnik Казахстан, по состоянию на вечер 30 марта в 11 районах имеются перебои с электроэнергией. Без электричества остаются более 21 тыс. абонентов в 51 населенном пункте региона.

Напомним, что на трассе в Акмолинской области из-за метели и сильного ветра столкнулись десятки машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962868-svyshe-40-tys-chelovek-ostalis-bez-sveta-v-akmolinskoy-oblasti-iz-za-nepogody/