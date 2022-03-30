Пропавшего подростка нашли мертвым в Костанае

Корейский мост в Костанае. Фото: top-news.kz

Стражи порядка совместно со спасателями нашли тело пропавшего 16-летнего подростка в Костанае. В настоящее время начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

16-летний житель Костаная 26 марта около 12 часов дня ушел из дома на учебу в лицей, но там так и не появился. К поискам юноши подключились полицейские.

На следующий день его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол в районе Корейского моста.

"К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна обнаружили тело подростка", - сообщили в ДП Костанайской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее стало известно, что в Костанае при странных обстоятельствах пропал 16-летний парень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962846-propavshego-podrostka-nashli-mertvym-v-kostanae/