Летние школы вновь откроются в Казахстане в этом году

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Глава Министерства образования и науки РК в кулуарах мажилиса рассказал, как будут подтягивать отставших от учебы за период пандемии учеников, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что во всех казахстанских школах учебный год завершится 25 мая.

"Я вчера соответствующий приказ подписал, но, тем не менее, учитывая, что в январе мы определенное время не могли обучаться по объективным обстоятельствам, кроме того, в связи с тем, что у нас была пандемия, были потери в знаниях.

В прошлом году у нас была практика проведения летней школы. Мы говорим о том, что в этом году, как и в прошлом году, проведем летнюю школу для наших детей", - добавил министр.

Такая мера, по его словам, вводится для того, чтобы подтянуть отставших от учебы за время пандемии учеников.

"Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями. Дополнительных расходов это не влечет", - заверил министр.

Такая мера, по его словам, соответствует мировой практике: многие страны увеличивают продолжительность учебного года.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане так же работали летние школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962749-letnie-shkoly-budut-rabotat-v-kazahstane/