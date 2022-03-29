"Никакого отношения": Тугжанов о связи ареста Боранбаева и разрешении прививаться Pfizer

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер-министр Ералы Тугжанов в кулуарах правительства рассказал, связано ли решение разрешить всем казахстанцам прививаться вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) с арестом Карата Боранбаева – совладельца Карагандинского фармкомбината, где выпускалась вакцина "Cпутник–V" против КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов заявил, что не видит никакой связи между двумя этими событиями.

"Никакого отношения...Вопрос абсолютно не связан с задержанием Боранбаева", - заявил он.

По его словам, власти и ранее давали поэтапно доступ для иммунизации данной вакциной для отдельных групп населения.

"По возможности поэтапно мы разрешение давали. Сегодня 2 млн Pfizer у нас имеется, поэтому для сохранения иммунитета, по многочисленным просьбам, мы сегодня пошли навстречу, дали разрешение всем получить Pfizer", - резюмировал Тугжанов.

Напомним, что бизнесмена Кайрата Боранбаева арестовали на два месяца по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

После в Минздраве рассказали, что будет с Карагандинским фармкомплексом после ареста Боранбаева.

Также напомним, что недавно было принято решение расширить список категорий лиц, которым разрешается привиться вакциной от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962587-nikakogo-otnosheniya-tugzhanov-o-svyazi-aresta-boranbaeva-i-razreshenii-privivatsya-pfizer/