Прокурор Мангистауской области обратился к забастовщикам

Ерлан Абаев. Фото: tumba.kz

Прокурор Мангистауской области Ерлан Абаев обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках. Он отметил, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, передает Tumba.kz.

По словам прокурора, в последнее время на предприятиях Мангистауской области участились трудовые конфликты, которые нередко перерастают в стихийные забастовки.

"В целях удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований работники вправе объявить забастовку. Однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе забастовка будет признана незаконной", - отметил Ерлан Абаев.

Он разъяснил, что порядок рассмотрения коллективных трудовых споров регулируется Трудовым кодексом.

Так, работодатель в течение трех рабочих дней обязан рассмотреть выдвинутые сотрудниками требования и принять меры для их разрешения.

При невозможности их разрешения довести свои решения и предложения в письменном виде до работников.

В дальнейшем спор должен рассматриваться в примирительной комиссии (орган, создаваемый совместным решением сторон на паритетных началах) в срок до семи рабочих дней.

В течение этого периода примирительная комиссия консультируется с работниками, работодателем и другими лицами. Решение принимается на основании соглашения сторон, оформляется протоколом и имеет обязательную силу.

Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах освобождаются от работы с сохранением заработной платы.

"При этом ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах. При недостижении соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, а для разрешения спора сторонами создается трудовой арбитраж с привлечением представителей акимата (государственного инспектора труда)", - продолжил глава надзорного органа.

Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней большинством голосов и является обязательным для исполнения. По вопросам, неурегулированным арбитражем, необходимо обращаться в суды.

При этом лишь суд может признать проведение забастовки без соблюдения соответствующей процедуры незаконным. В этом случае за принуждение и призывы к участию в таких акциях предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до трех лет (статьи 157 и 402 УК РК).

"Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - резюмировал прокурор Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962402-prokuror-mangistauskoy-oblasti-obratilsya-k-zabastovschikam/