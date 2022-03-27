Об аварийных отключениях на Степногорской ТЭЦ рассказали в Минэнерго

Иллюстративное фото: Министерство энергетики РК

В министерстве энергетики прокомментировали ситуацию с аварийными отключениями на ТЭЦ в Степногорске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 25 марта был в аварийном порядке остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе, а 26 числа - КА-5 по тем же причинам.

Тем не менее, как заявили в министерстве, в минувшую пятницу в связи с ухудшением погодных условий был введен в работу водогрейный котел №4, который находится в резерве.

По информации ведомства, сейчас работают 3 энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.

Температура на выходе со станции составляет 93-95 градусов. Температура на входе в город - 71 градус.

Подчеркивается, что организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

В Минэнерго пообещали, что в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.

Напомним, что жители Степногорска пожаловались на отсутствие тепла в домах из-за ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962306-ob-avariynyh-otklyucheniyah-na-stepnogorskoy-tets-rasskazali-v-minenergo/