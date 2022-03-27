Движущийся без колеса пассажирский автобус сняли на видео в пригороде Актау

Кадр из видео очевидца: Lada.kz

Очевидцы сняли на видео в пригороде Актау автобус, который двигался по дороге без колеса. В отношении водителя составили протокол.

Маршрутный автобус №104 перевозил пассажиров, несмотря на отсутствие одного заднего колеса с левой стороны, пишет местное издание "Лада".

В ДП региона сообщили, что личность нарушителя был установлена сотрудники отдела полиции Мунайлинского района.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении него составлен административный протокол. Штраф за данное нарушение составляет свыше 61 тыс. тенге.

Отмечается, что за выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями на ответственных лиц тоже будет составлен административный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962285-dvizhuschiysya-bez-kolesa-passazhirskiy-avtobus-snyali-na-video-v-prigorode-aktau/