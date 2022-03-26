После операции на живот астанчанка обвинила хирурга в халатности

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Нур-Султана обвинила в халатности пластического хирурга. Айжан Мансурова сделала пластику живота, после которой, как она заявила, получила боль и страдания. Теперь она намерена судиться с медиками.

Как сообщает ТК "Астана", прошлым летом Айжан Мансурова обратилась в алматинскую частную клинику. Там ей сделали пластику живота. Но после больницы, со слов Айжан, она не смогла самостоятельно сесть в самолет: на борт ее подняли в инвалидном кресле.

По возвращении в столицу, по словам Айжан, ей стало хуже. И она обратилась за помощью в другую больницу.

"У меня было эвакуировано 1,6 литра крови с серомой. Мне поставили дренаж. В течение ночи у меня еще около литра вышло жидкости. Мне потребовалась повторная операция. У меня разошлись швы. Можно сказать, я ходила с открытым животом, где видны все ваши внутренности", – рассказывает Айжан Мансурова.

Операция в алматинской клинике обошлась Айжан в 600 тысяч тенге. Но бороться с осложнениями, с ее слов, пришлось в одиночку. На реабилитацию ушло больше трех месяцев.

"Он (хирург – прим. ред.) мне только позвонил и в грубой форме сказал: "Я с себя снимаю всю ответственность за эту операцию", – рассказывает женщина.

Айжан намерена доказать вину пластического хирурга в суде. Но чтобы подать заявление, ей необходимо заключение алматинского департамента медицинского и фармконтроля, куда она обратилась с жалобой. Но госорган, по словам адвоката пациентки, бездействует.

"18 ноября мы обратились с заявлением. По настоящее время мы так официального ответа и не получили. Мы не можем обратиться официально с заявлением ни в правоохранительные органы, ни в гражданский суд, так как у нас нет подтверждающих документов о ненадлежащем оказании медуслуг", – говорит адвокат Айна Дюсекова.

Недовольна результатом работы того же хирурга и Эльвира Айсар. Девушка пожаловалась, что столкнулась с осложнениями будучи в Турции. Это, с ее слов, еще больше усугубило ситуацию.

"На 5-6 неделю из этого огромного отверстия появился неприятный запах. Брюшная стенка начала гнить. Я уже начала звонить в клинику, писать хирургу, на что в ответ я получила угрозы. У меня поднялась очень высокая температура, потому что заражение уже пошло, меня экстренно увезли в клинику", – рассказывает жительница города Алматы Эльвира Айсар.

В клинике же возникшие осложнения объясняют тем, что женщины якобы не соблюдали рекомендаций своего хирурга. А специалист, который проводил операции, и вовсе уверяет, что не отказывал обеим пациенткам от постоперационного лечения.

"Тех пациентов, которых мы оперируем, если они выполняют все рекомендации, соблюдают все послеоперационные моменты в правильном порядке, то никогда ничего не происходит", – сказал хирург Гульмамед Ашимов.

"С пациенткой связывались, не только доктор. Наши менеджеры пытались выйти на связь. Предлагалась безвозмездная реабилитация в клинике. Предлагалось приехать в клинику на осмотр, на реабилитацию возникшего уже состояния. Пациентка на связь вышла, но по приезде в Алматы к нам она уже не пришла", – говорит замдиректора по лечебной работе центра взрослой и детской хирургии медцентра "Рахат" Екатерина Карабекова.

В клинике также добавили, что Айжан Мансуровой предлагали материальную компенсацию в размере 2 млн тенге. Но пациентка, как отметили в клинике, от нее отказалась.

Астанчанка тем временем записала видеообращение к президенту и требует отозвать у частного медучреждения лицензию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962245-posle-operatsii-na-zhivot-astanchanka-obvinila-hirurga-v-halatnosti/