"Литр молока за 14,5 млн тенге": скандальный тендер разъяснили в Кызылординской области

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Подробности скандальных тендеров о закупе Шиелийским районным отделом образования литра молока за 14,5 млн тенге, а школой - курток для детей по 1,5 млн тенге за штуку, разъяснила руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова, передает Sputnik Казахстан.

По словам главы ведомства, указанные факты связаны с недопониманием сути закупки молока в Шиелийском районе и технической ошибкой при объявлении тендера на куртки в Кармакшинском районе.

"Областное управление образования провело соответствующее изучение этих вопросов. В итоге выяснилось, что Шиелийский районный отдел образования указал не 1 литр, а 1 лот, то есть закуп молока в год на сумму 14 млн 577 тыс. тенге. В принципе, один литр натурального молока планируется закупать за 223,21 тенге без НДС", - отметила Акзира Касымова.

Относительно курток руководитель управления образования региона пояснила, что была допущена ошибка при размещении годового плана на портале госзакупок.

"Цена 1 куртки должна была быть 16 701,43 тенге. Не 1 миллион 670 тысяч тенге, а именно так. Это техническая ошибка, но по всем данным приняты меры, документы приведены в соответствие с выделенными средствами.

Отмечу, что это были только запланированные работы. По этим лотам никаких госзакупок еще не проводилось. Также сообщаю, что и средства по лотам еще не выделялись", - добавила глава ведомства.

Напомним, ранее в региональной Антикоррупционной службе сообщили, что были выявлены факты завышения цен при госзакупках. В частности, в документации указывалось, что районный отдел образования готов купить литр молока за 14,5 млн тенге, а школа - куртки для учеников за более 1,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962168-litr-moloka-za-145-mln-tenge-skandalnyy-tender-razyasnili-v-kyzylordinskoy-oblasti/