Раздававшую подзатыльники детям воспитательницу уволили в Карагандинской области

Кадр из видео: instagram.com/skandal_krg

В Абае уволена воспитатель частного детского сада, которую уличили в рукоприкладстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования Карагандинской области.

"Указанный инцидент, произошедший в частном детском саду, находится на контроле у руководства управления образования Карагандинской области. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Зафиксированный на видеокамеру воспитатель уволен", - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.

Какие меры будут приняты в отношении методиста и директора дошкольного учреждения, пока не уточняется.

Также известно, что видеозаписью, на которой запечатлено рукоприкладство со стороны педагога, заинтересовались правоохранительные органы.

"Данный факт зарегистрирован в УП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В ходе досудебного расследования полицейские установили 20-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Ведется расследование", - отметили в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду Абая воспитатель давала детям подзатыльники. Ее действия были запечатлены на камеру видеонаблюдения, установленную в группе дошкольного учреждения. В отделе образования Абайского района сообщали, что по данному факту создана комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962069-razdavavshuyu-podzatylniki-detyam-vospitatelnitsu-uvolili-v-karagandinskoy-oblasti/