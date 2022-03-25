Раздававшую подзатыльники детям воспитательницу уволили в Карагандинской области
В Абае уволена воспитатель частного детского сада, которую уличили в рукоприкладстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования Карагандинской области.
"Указанный инцидент, произошедший в частном детском саду, находится на контроле у руководства управления образования Карагандинской области. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Зафиксированный на видеокамеру воспитатель уволен", - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.
Какие меры будут приняты в отношении методиста и директора дошкольного учреждения, пока не уточняется.
Также известно, что видеозаписью, на которой запечатлено рукоприкладство со стороны педагога, заинтересовались правоохранительные органы.
"Данный факт зарегистрирован в УП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
В ходе досудебного расследования полицейские установили 20-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Ведется расследование", - отметили в ДП Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в частном детском саду Абая воспитатель давала детям подзатыльники. Ее действия были запечатлены на камеру видеонаблюдения, установленную в группе дошкольного учреждения. В отделе образования Абайского района сообщали, что по данному факту создана комиссия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962069-razdavavshuyu-podzatylniki-detyam-vospitatelnitsu-uvolili-v-karagandinskoy-oblasti/