Упавшие из-за снегопада деревья и ветки повредили десятки авто в Алматы

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В праздничные выходные южную столицу Казахстана засыпало снегом. Как оказалось, упавшие из-за снегопада деревья и ветки повредили десятки авто. Владельцы автомобилей подсчитывают ущерб.

Мокрый снег шел в Алматы больше суток. На очистку улиц привлекли больше 900 дорожных рабочих и несколько сотен единиц спецтехники.

Как передает телеканал "Астана", из-за непогоды пострадали 44 автомобиля - на них упали ветки и стволы деревьев, не выдержав тяжести снега. Сейчас чиновники и владельцы разбитых авто подсчитывают ущерб.

"На данный момент продолжается посыпка. Мы всегда посыпаем, дело в том, что у нас всегда такая погода – плюс, минус, где-то подмерзает. Поэтому специалисты ездят, смотрят. Обязательно подсыпаются транспортные развязки, спуски, подъемы. Служба благоустройства работает в штатном режиме", - сообщал главный специалист отдела управления жилищной политики акимата Алматы Александр Сергеев.

Между тем, по данным портала Gismeteo, сегодня, в пятницу, в Алматы снова будет идти снег, ожидается небольшое усиление ветра, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Завтра, в субботу, осадков не ожидается, но в воскресенье синоптики обещают в мегаполисе дождь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962056-upavshie-iz-za-snegopada-derevya-i-vetki-povredili-desyatki-avto-v-almaty-video/