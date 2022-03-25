Двоих туристов из Франции и Бельгии спасли по сигналу от США в горах Алматинской области

Спасатели и туристы. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

23 марта в 19:58 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о потерявшихся иностранных туристах. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

Согласно полученным данным, в районе перевала Асы на водохранилище Бартогай в Енбекшиказахском районе потерялись иностранные туристы - гражданин Бельгии и гражданин Франции.

На место происшествия отправили спасателей. Прибыв к туристам, они выяснили, что у мужчин 1987 года рождения сломалась арендная машина, на которой они хотели посетить природные достопримечательности Казахстана.

Исправить поломку самостоятельно им не удалось, поэтому иностранцы обратились за помощью по спутниковой связи, нажав на кнопку "SOS" на спутниковом телефоне.

После нажатия сообщение с координатами получила компания, оказывающая услуги связи в США. Американские специалисты передали информацию о сигнале бедствия через посольство Казахстана в ДП Алматы, а полицейские, в свою очередь, отправили сообщение в ДЧС Алматинской области.

В итоге в 01:30 ночи часов силами ДЧС (6 сотрудников и 2 единицы техники), РОСО Алматы (9 сотрудников, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет) и местной полицейской службы села Шелек (5 сотрудников и 2 единицы техники) туристы были найдены и отправлены в Алматы.

В медицинской помощи, к счастью, они не нуждались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962028-dvoih-turistov-iz-frantsii-i-belgii-spasli-po-signalu-ot-ssha-v-gorah-almatinskoy-oblasti/