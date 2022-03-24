Прощание с актером Юрием Померанцевым состоится в Алматы 25 марта

Юрий Померанцев. Фото: пресс-служба ТЮЗ имени Н. Сац

Церемония прощания с легендарным казахстанским актером Юрием Померанцевым пройдет в Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте русского театра драмы имени Лермонтова.

"Прощание состоится 25 марта в 10:00 в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова", - сказано в сообщении.

Напомним, что о смерти Юрия Померанцева стало известно накануне утром. Актеру было 99 лет. Всенародную любовь актер обрел после роли в комедии "Наш милый доктор", где сыграл доктора Анатолия Николаевича Лаврова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного артиста.

В телеграмме глава государства отметил, что "жизненный и творческий путь Юрия Померанцева - образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962002-proschanie-s-akterom-yuriem-pomerantsevym-sostoitsya-v-almaty-25-marta/