Приехавшие на свадьбу гости устроили беспредел на дорогах в Туркестанской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Приехавшие на свадьбу гости из Алматы и Алматинской области устроили беспредел на дорогах Жетысая. Видео с лихачами появилось в соцсетях. На ситуацию отреагировали в департаменте полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в социальных сетях видео видно, как молодые люди разъезжают на автомобилях по дорогам на высокой скорости, выносятся на встречные полосы, резко маневрируют.

Пользователей возмутило поведение парней.

"Зачем, перед кем рисуетесь?", "Ждем видео с извинениями", "Когда уже начнут жестко наказывать за такие деяния? Чтобы другим неповадно было", - возмущаются комментаторы.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что в ходе очередных отработок стражи порядка заметили на одной из улиц Жетысая несколько машин, которые обгоняли других. Правоохранители сразу отреагировали на ситуацию.

Был задержан водитель Audi, который совершил обгон и грубо нарушил ПДД. Им оказался местный житель.

В отношении него составили административный протокол, а автомобиль водворили на штрафстоянку.

"Полицейские выявили и другие транспортные средства, которые также нарушали правила дорожного движения, превышали скорость и совершали обгон.

При проверке установлено, что указанные автомобили зарегистрированы в Алматы и принадлежат жителям южного мегаполиса. В настоящее время жетысайскими полицейскими ведется работа по их задержанию и привлечению к ответственности в рамках закона", - резюмировали в ДП Туркестанской области.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961992-priehavshie-na-svadbu-gosti-ustroili-bespredel-na-dorogah-v-turkestanskoy-oblasti-video/