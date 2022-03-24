Иностранные туристы заблудились на Бартогайском водохранилище

Спасенные туристы. Фото: РОСО МЧС РК

Двух заблудившихся иностранных туристов отыскали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на Бартогайском водохранилище, сообщается в официальном Instagram РОСО МЧС РК.

Сообщение о том, что туристам нужна помощь, поступило в диспетчерскую службу отряда от сотрудников ДЧС Алматинской области в среду в 20:30.

Турист подал сигнал SOS через спутниковую систему ГЛОНАСС, и по полученным координатам было определено его местоположение.

Спасатели выстраивали путь по полученным координатам: сперва – через перевал Кокпек, затем – дошли до Бартогайского водохранилища. Вскоре им удалось отыскать двух иностранцев – граждан Бельгии и Франции.

Выяснилось, что туристы катались на внедорожнике, автомобиль сломался. Туристы попытались найти дорогу обратно, но заблудились. Иностранцев доставили в Алматы.

Еще один вызов поступил в диспетчерскую в 22:25 – в горах Зайлийского Алатау на Кок-Жайлау потерялся молодой человек 1998 года рождения. Сообщение передали сотрудники ДЧС Алматы.

Телефон заблудившегося туриста был недоступен.

Молодой человек был найден с сильным переохлаждением. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали ожидавшим его родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961905-inostrannye-turisty-zabludilis-na-bartogayskom-vodohranilische/