Еще 7 казахстанцев выехали из Украины в Польшу

Фото: facebook.com/KazEmbassyUk

Посольство Казахстана в Украине 23 марта организовало выезд из Львова до Катовице (Польша) еще семи человек. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

В числе этих семи человек дети 12 и 4 лет. Кроме того, вместе с ними также поедут две кошки и одна собака.

В посольстве напомнили, что 25 марта планируется вылет гуманитарного борта из Катовице, который готов взять на эвакуацию граждан Казахстана.

Напомним, уже несколько рейсов с нашими соотечественниками прибыли на Родину. Вернувшиеся из Украины люди рассказали о пути домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961831-esche-7-kazahstantsev-vyehali-iz-ukrainy-v-polshu/