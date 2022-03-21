Пранкера из Алматы арестовали на 15 суток после скандального видео

Кадр из видео. : t.me/zhest_kz_official

Материал в отношении парня, который снимал пранки, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы, сообщается в официальном Facebook судебного органа.

Его обвиняли в мелком хулиганстве. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что молодой человек в целях увеличения числа своих подписчиков снимал видео в общественном транспорте.

"Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, заметив сидящего молодого человека, взял его за капюшон и силой вывел на стоячее место для того, чтобы тот уступил место женщине, тем самым вызвал гнев и недовольство общества, и проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц", - заявили в суде.

Пранкер признал вину в суде и раскаялся в содеянном, отметили в пресс-службе.

Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде ареста сроком на 15 суток.

Постановление пока не вступило в силу.

Напомним, что о задержании пранкера ранее сообщал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961728-prankera-iz-almaty-arestovali-na-15-sutok-posle-skandalnogo-video/