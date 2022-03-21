Пранкера задержали после видео с полицейским в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мужчину, который снимал и выкладывал ролики в Сеть, задержали за мелкое хулиганство в Алматы, сообщил замначальника ДП города Рустам Абдрахманов в своем официальном Instagram.

Задержанный на одном из роликов в салоне автобуса громко просил подростка уступить место женщине, а после поднял его с сиденья за капюшон. На другом ролике этот же парень громко здоровается со своей аудиторией из полицейского участка.

Абдрахманов сообщил о задержании пранкера.

"Сегодня пользователи Instagram отмечали под этим видео. Мы сразу начали проверку. Автор видеоролика нам был ранее знаком. Правонарушитель гражданин 1991 года рождения, задержан и доставлен в управление полиции Бостандыкского района", - написал он.

Деяния молодого человека квалифицировали по статье "Мелкое хулиганство" КоАП РК.

Абдрахманов подчеркнул, что данный гражданин уже привлекался по вышеуказанной статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961683-prankera-zaderzhali-posle-video-s-politseyskim-v-almaty/